Elazığ Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Biriminde, balık üretim çalışmaları aralıksız sürüyor.2019 yılında ’Doğu Anadolu Bölgesi İllerinde Su Ürünleri Üretiminde Verimliliği Artırma Projesi’ çerçevesinde Keban Baraj Gölü Meşeli köyü mevkiinde yapımı tamamlanan Su Ürünleri AR-GE Merkezi ve Üretim Birimi faaliyetlerini sürdürüyor. Merkezde üretilen milyonlarca balık, göl ve barajlara bırakılıyor. Yeni türlerin kültüre alınması ve yemle ilgili yapılacak çalışmaların, ülkesel bazda su ürünleri sektörünün gelişmesine doğrudan ve dolaylı olarak olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.Be çerçevede çalışmaların aralıksız süreceği kaydedildi.