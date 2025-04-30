Elazığ’da Fırat Üniversitesi Hastanesi sağlık çalışanlarına aşı ve transferleri hakkında bilgi verildi.Fırat Üniversitesi Hastanesi çalışanlarına yönelik, Aile Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Gömleksiz tarafından aşı ve aşı transferi hakkında eğitim sunumu gerçekleştirildi. Hastanenin konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime çok sayıda sağlık çalışanı katıldı.Aşılar hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Mehtap Gömleksiz, "Aşılar, hastalık yapıcı etkisi azaltılmış ya da öldürülmüş mikroorganizmaların doğrudan kendisinden ya da belli bölümlerinden hazırlanan süspansiyonlardır. Bağışıklık sistemini uyarmak amacıyla çeşitli yollardan uygulanır. Aşı uygulaması doğru ve kurallara uygun şekilde yapılması, başarılı bir bağışıklama programının temelini oluşturur. Aşı uygulamasının etkin ve güvenli olması gerekiyor, aşı uygulamasında görevli sağlık çalışanlarının bu konuda eğitim alması önemlidir. Uygun olmayan şekilde yapılan aşı uygulamaları lokal yan etkilerin yanı sıra aşının koruyucu etkisinde azalmaya yol açabilir" dedi.Aşıların depolanması ve saklanmasının aşı uygulamalarında en önemli konulardan biri olduğunu aktaran Gömleksiz, "Depolama ve saklamada yapılacak hatalar, ekonomik kayıp ve iş gücü kaybına yol açar, aşılama işlemlerinin tekrarını gerektirebilir. Özellikle aşıların saklanması ve taşınmasında soğuk zincir kurallarına uyulması, bağışıklamanın başarısında kritik rol oynar. Etkin bir aşılama yapılabilmesi için aşıların üretildikleri yerden tüketildikleri yere kadar uygun şartlarda taşınması gerekiyor. Uygun şartlar sağlanmadığında aşılar etkisinin kaybedebilir. Özellikle bazı aşılar, ışığa maruz kaldıklarında etkinliklerini yitiriyor. Bu tür aşıların depolama ve ulaştırma sırasında koyu renkli şişelerde ya da ikinci bir ambalaj içinde saklanması önemlidir. Hem ısıya hem de ışığa duyarlı aşılar arasında BCG, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşıları da bulunuyor" diye konuştu.