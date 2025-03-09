Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor.Elazığ Belediyesi Ramazan etkinlikleri, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın şehrin gelecek vizyonuna değer kazandıran yatırımları arasında yer alan ve bugüne kadar önemli fuarlara ev sahipliği yapan Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi’nde hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Elazığ’a gelen ve TRT Çocuk ekranlarında yaptığı programlarla milyonların gönlünde taht kuran Usta Sanatçı Hüseyin Goncagül, Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklarla buluşturmak için meddah geleneğini sahneye taşıdı. Usta Sanatçı, sergilediği Nasrettin Hoca, Karagöz-Hacivat kukla gösterileri ile geleneksel Ramazan eğlencelerini yaşatarak, minikleri doyasıya eğlendirdi.Programa katılan çocuklar ve aileleri, eskimeyen Ramazan eğlencelerinin Elazığ’da sürdürülmesini sağlayan Başkan Şerifoğulları’na teşekkür etti.Programın sonunda Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, TRT Çocuk Kanalı Sunucusu Hüseyin Goncagül’e plaket takdim etti.Öte yandan, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi etkinlik alanında Elazığ Belediyesi Sanat Akademisi tarafından tiyatro gösterisi de sahnelendi. Programa katılan vatandaşlar, gösterimi keyif ve ilgiyle izledi.