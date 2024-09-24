Elazığ’da, Hz. Muhammed’in (sav) dünyayı şereflendirişinin yıl dönümünün kutlandığı Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu bir program düzenlenecek.Elazığ Belediyesi ve Elazığ Müftülüğü iş birliğiyle düzenlenecek program, 25 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’in (sav) dünyaya teşriflerinin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek program, Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayacak. Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ’ın konuşmacı olarak yer alacağı programda, Mevlid-i Şerif okunarak dualar edilecek. Gecede, Elazığ Belediyesi Tasavvuf Ekibi tarafından da ilahi dinletisi sunulacak.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ‘’25 Eylül Çarşamba günü saat 19.30’da Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecek, ‘Peygamberimiz ve şahsiyet inşası’ konulu programa tüm hemşehrilerimiz davetlidir.” denildi.