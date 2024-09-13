Elazığ’da polis ekiplerinin yaptığı çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunana 99 zanlı yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Bu çerçevede son bir ay içerisinde yapılan çalışmalarda, hırsızlık, dolandırıcılık, kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, silahlı terör örgütüne üye olmak üzere birçok suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 99 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.