Elazığ’da etkili olan yoğun kar yağışı, hazır bekleyen 200 kişilik Elazığ Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ulaşımın aksamasını engellemek ve vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçmek için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.Elazığ’da kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte ekipler, kent genelinde geniş bir alanda hızlı bir şekilde çalışmalara başladı. Greyderler, kar küreme araçları, kazıcı-yükleyici kepçeler ve tuzlama ekipmanları ile şehirdeki cadde, kaldırım, bulvar ve sokaklarda sabah saatlerine kadar titizlikle çalışmalar gerçekleştirildi. Özellikle ana güzergahlar, çarşı, hastane ve okul çevreleri gibi yerlerde, muhtemel buzlanmalara karşı tuzlama ve solüsyon uygulamaları da aralıksız şekilde sürdürülüyor.Elazığ Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, yoğun kar yağışı ile mücadele ederken, Elazığ Ulaşım Koordinasyon Merkezi de (EBUKOM) şehir içindeki trafik yönetimini kesintisiz sürdürüyor. EBUKOM, kent merkezindeki cadde, sokak, bulvar ve ana arterlerdeki anlık görüntüleri takip ederek, kar yağışının yoğun olduğu bölgeleri belirliyor. Bu sayede, ekipler anında müdahale ederek, trafikte oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiyor.Elazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ekiplerin yoğun çabaları sayesinde kent genelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadığı, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehirdeki ulaşımın aksamadan devam etmesini sağlamak adına karla mücadele çalışmalarının başarıyla yürütülmeye devam ettiği belirtildi.