Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu kapandı. Ekipler yolları açmak için çalışırken, meteoroloji sıcaklıkların mevsim normallerinin 10 ila 12 derece altında seyredeceğini bildirdi.

Elazığ’da dün başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230’u ulaşıma kapandı. Elazığ Valiliği’nin koordinesinde, İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü ise uyarı yaparak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 10 ila 12 derece altında seyredeceğini bildirdi.

Karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kentte, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve hava şartlarına uygun tedbirler almaları konusunda uyarılarda bulundu.