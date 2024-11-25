Elazığ’da kar yağışı nedeniyle 230 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Elazığ’da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarılarının ardından şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 547 köy yolunun 230’u ulaşıma kapandı. Elazığ Valiliği koordinesinde İl Özel İdare Genel Sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Toplam 81 araç ve 99 personelden oluşan ekipler, köy yollarını açmak için yoğun mesai harcıyor.