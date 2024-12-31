Elazığ’da ilkokul öğrencileri, Türk Kızılay Elazığ Şubesini ziyaret ederek Kızılay’ın faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu.Av. İbrahim Gök İlkokulu öğrencileri, Kitap Dostu Okul ve Değerleriyle Yeşeren Okul projeleri kapsamında Türk Kızılay Elazığ Şubesini ziyaret ederek Kızılay’ın faaliyetlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Ziyaret sırasında, Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Rahman Kızılkaya, öğrencilere Kızılay’ın yardım faaliyetlerini, toplumsal dayanışmadaki rolünü ve yapılan çalışmaları anlattı. Öğrenciler, Kızılay’ın insani yardım çalışmalarının önemini öğrenirken, aynı zamanda temel değerler olan yardımlaşma ve paylaşmanın da toplumda ne kadar önemli olduğunu keşfetti. Kızılay İl Merkezi proje kapsamında öğrencilere okuma kitapları hediye etti. Etkinliğin devamında Türk Kızılay’ın ilk yardım uzmanı tarafından öğrencilere temel ilk yardım eğitimi verildi. Öğrenciler, acil durumlarda hayat kurtarıcı bilgi ve becerilere dair eğitim alarak farkındalıklarını artırdı. Eğitimin ardından öğrencilerle keyifli vakit geçirildi ve etkinlik, hem öğretici hem de eğlenceli anılarla son buldu.Okul müdürü Zafer Koçagül, bu tür ziyaretlerin öğrencilerin sosyal sorumluluk bilincini artırdığını belirterek, ‘’Kızılay ziyaretiyle öğrencilerimiz yardımlaşma ve dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladı. Ayrıca bu tür eğitimler, onların gelecekte daha duyarlı bireyler olmalarına katkı sağlayacaktır’’ dedi.