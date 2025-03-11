Elazığ’da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi.Ramazan ayı çerçevesinde kurumların kent genelinde denetimleri sürüyor. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren fırınlar denetlendi. Denetimlerde işletmelerin asgari teknik ve hijyenik şartları, üretilen ekmeklerin gramajı, üretilen ürünlerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.Denetimler hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, "Halkın sağlığını korumak ve güvenilir gıda tüketimini sağlamak adına il müdürlüğümüz görevli personelleri tarafından her türlü önlem alınmıştır. Denetimler gıda kontrolörlerince titizlikle devam edecektir" denildi.