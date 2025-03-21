Elazığ’ın Kumla köyünde bulunan 8 bin 200 metre uzunluğundaki derede ıslah çalışmaları yapıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Elazığ’da çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, merkez Kumla köyünde 8 bin 200 metre uzunluğundaki derede ıslah çalışması yaptı. Çalışmalar ile dere, ağaç ve benzeri maddelerden temizlendi. Islah ile birlikte muhtemel taşkın riski azaltılarak yerleşim birimi ve arazilerin taşkın zararına karşı korunması sağlandı.Kumla köyünde 8 bin 200 metre uzunluğundaki derenin ıslahı yapıldığını dile getiren DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "DSİ’ye ait iş makineleri marifetiyle arazide 216 günde 3 bin 477 saat ekskavatör çalışması, bin 45 saat dozer çalışması, 612 saat greyder çalışması ve 118 bin 444 saat kamyon çalışması yapılarak çalışmalar tamamlanmıştır. Böylece dere yataklarında rüsubat, ağaç ve benzeri maddelerden temizlenerek muhtemel taşkın riski azaltılmış, yerleşim birimi ve araziler taşkın zararına karşı korunmuştur. Yapılan toplu makinalı çalışma kapsamında 8 bin 200 metre dere ıslahı yapılmıştır. Yapılan ıslah kapsamında 374 bin metreküp kazı, 88 bin 300 metreküp yükleme, 80 bin 360 metreküp taş tahkimatı, 16 bin 400 metre sedde yapımı, 16 bin 400 metreküp stabilize serilmesi ve 21 kilometre çalışma bakım yolu işi yapılmıştır. Yapılan seddeler yol olacak şekilde planlanarak muhtemel taşkın ve derede yapılacak onarım ve temizlik çalışmalarına müdahale imkânı sağlanmıştır. Dere içerisinde bulunan rüsubat ile dere kenarında seddeler oluşturulmuş ve bu seddeler taş tahkimatla güçlendirilerek muhtemel taşkın ve taşkın zararları azaltılması hedeflenmiştir" dedi.