Elazığ’da "Beyaz Baston Dünya Görme Engelli Haftası" etkinliği düzenlendi.Tüm dünyada 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası olarak anılan etkinlik Elazığ’da da düzenlendi. Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği tarafından organize edilen etkinlikte dernek üyeleri, İzzetpaşa Camii önünden gazi caddesi boyunca eski Öğretmenevi önüne kadar yürüdü. Ellerinde beyaz bastonları ile yürüyüş gerçekleştiren görme engelli bireyler, farkındalık oluşturmak istediklerini kaydetti.Yürüyüş sonrası açıklamalarda bulunan dernek başkanı Muzaffer Polat, toplumda farkındalık oluşturma adına etkinlik düzenlediklerini, özellikle beyaz bastona dikkat çekerek bir kısmı kırmızı olan beyaz bastonların ise hem görme hem de duyma engelli bireyler olduğunu anlatmaya çalıştıklarını ifade etti.