Kahramanmaraş merkezli depremlerde Elazığ’da ağır hasar gören binaların yıkımları sürüyor. Bu çerçevede eski Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının yıkımına başlandı.Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede ağır hasar alan eski Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının yıkımına karar verilmişti. Bu kapsamda haftalar öncesi bina içerisinde sökümlere başlandı ve çevresi yıkıma hazır hale getirildi. Bina çevresindeki sokakların bir kısmı yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Polis ekiplerinin de önlem aldığı alanda, yıkım çalışmaları başladı. Yıkımların ve moloz kaldırma işlemlerinin yaklaşık 1 hafta süreceği öğrenildi.