Elazığ’da 42 üreticiye yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 3 bin 200 adet salatalık fidesi dağıtıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında örtü altı yetiştiriciliği yapan çiftçilere yönelik desteler sürüyor. Bu çerçevede 42 üreticiye yüzde 75 bakanlık destekli 3 bin 200 adet salatalık fidesi dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Yılmaz Ataş, Elazığ Ziraat Odası Başkanı İbrahim Hacıoğulları, teknik personel ve üreticiler katıldı.İl Müdürü Taşkesen; Elazığ merkez ilçe ve bağlı köylerde örtü altı yetiştiriciliği yapan 42 üreticimize yüzde 75’i Tarım ve Orman Bakanlığı destekli 3 bin 200 adet salatalık fidesi dağıtıldı. Proje ile üreticilerimize fide desteği sağlanarak işlenmeyen veya nadasa bırakılan tarım arazileri ile işlemeli tarıma uygun olmayan araziler, bitkisel üretime kazandırılacak” dedi.