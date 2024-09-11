Elazığ Belediyesi tarafından hayata geçirilen Spor ve Yaşam Kompleksi Projesi yapım çalışmalarında sona gelindi.Hayata geçirilen hizmet atılımlarıyla şehri güçlü kazanımlarla buluşturan Elazığ Belediyesi’nin sportif anlamda bir marka değer olan Spor ve Yaşam Kompleksi Projesi yapım çalışmaları büyük oranda tamamlandı. Geleceğin sporcularının yetişeceği toplam 100 bin metrekare alanda hayata geçirilen spor ve yaşam kompleksi bünyesinde; 18 bin metrekare alana sahip, 480 kişilik tribün kapasitesiyle uluslararası standartlarda atletizm pisti, yine 480 kişilik tribünüyle 8 bin metrekare alana sahip futbol sahası, 250 kişilik kapalı spor salonu, soyunma odaları, yürüyüş yolları, kafeterya, mescit ve idari bina yer alıyor. Tesis bünyesinde ayrıca 4 bin metrekare alan ise kameriyeleriyle, çocuk oyun gruplarıyla vatandaşların aileleriyle huzur içinde vakit geçirecekleri bir dinlenme alanı olarak düzenleniyor.Spor ve Yaşam Kompleksi bünyesinde yer alan atletizm pisti ve futbol sahası tribün yapım çalışmaları ile futbol sahasının inşa çalışmaları tamamlandı. Atletizm pisti ve kapalı spor salonu inşası ise yüzde 90 oranında tamamlandı. Tesis bünyesinde yol, otopark, peyzaj ve çevre aydınlatma başta olmak üzere üstyapıya ilişkin çalışmalar da devam ediyor.Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Spor ve Yaşam Kompleksi’nin şehir adına önemli bir kazanım olacağını ifade ederek, “Şehrimizde başarılı sporcuların yetişmesine olanak sağlayacak modern bir tesis inşa ediyoruz. Spor ve Yaşam Kompleksi’nin hizmete sunulmasıyla birlikte inanıyorum ki gençlerimizin yaşamlarına sportif anlamda yepyeni bir kapı aralamış olacağız ve şehrimizi başarıyla temsil edecek nice başarılı sporcular yetiştireceğiz. Her geçen gün gelişen ve değerleriyle güçlenen Elazığ’ımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.