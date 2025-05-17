Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları tarafından kent genelinde başlatılan asfaltlama hamlesi kapsamında, altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan Yeni Mahalle Tahsildar Kasım Yıldız Sokak, Su Yolu Sokak ve Abdullahpaşa minibüs hattı güzergahı Mimar Faruk Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına başlandı.Elazığ Belediyesi tarafından şehrin geleceğine yönelik en büyük yatırım olan altyapı yenileme çalışmaları tamamlanan bölgelerde başlatılan asfalt seferberliği tüm hızıyla sürüyor. Elazığ Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışmaları kapsamında, Yeni Mahalle, Tahsildar Kasım Yıldız Sokak, Su Yolu Sokak ve Abdullahpaşa minibüs hattı güzergahı Mimar Faruk Caddesi’nde asfalt serim çalışmalarına başlandı.Altyapı sorunlarını kalıcı olarak çözüme kavuşturarak üstyapısı ile de güçlü ve konforlu bir şehir inşa edilmesi hedefi ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında freze makinesiyle eski ve kullanım ömrünü tamamlamış asfalt kazınarak kaldırıyor. Ardından, finişer ile sıcak asfalt serimi gerçekleştirilerek yol yüzeyi modern ve dayanıklı hale getiriliyor. Yürütülen çalışmalarda kamyon, kepçe, greyder, silindir ve asfalt serim ekipmanları gibi birçok iş makinesi aktif olarak kullanılıyor. Ekiplerin yoğun mesai harcadığı çalışmaların ardından ulaşım güvenliğinin ve sürüş konforunun artırılması amaçlanıyor.Asfaltlama hamlesi şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürülüyorElazığ Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, kent genelinde başlatılan asfaltlama hamlesinin şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Yapılan üstyapı çalışmaları sayesinde, yollarımızın dayanıklılığı artırılarak hem araç trafiği daha düzenli hale getiriliyor hem de hemşehrilerimiz için ulaşım daha konforlu bir seviyeye taşınıyor" denildi.