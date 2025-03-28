Van Büyükşehir Belediyesi, 13 ilçede bulunan sokak hayvanlarını toplama ekiplerine yönelik eğitim semineri verdi.Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Hayvan Bakım Evi’nde düzenlenen eğitime 13 ilçeden hayvan bakım ve rehabilitasyon ekipleri katıldı. Toplantıda, veteriner hekimleri ekiplere sokak hayvanları toplama konusunda çeşitli bilgiler verdi. Seminerde ekiplere, sokak hayvanlarının toplama anı ve bakım evine getirildikten sonraki süreçleri bir bir anlatıldıToplatılan hayvanların toplandıkları andan itibaren hangi aşamalardan geçildiği, hastalığının olup olmadığı, anestezi yapılıp yapılmadığı gibi konuları ekipler tarafından hassasiyetle kayıt altına alınması gerektiği belirtti.Toplama aşamasında hassas ve duyarlı olunması gerektiğini de ifade eden veteriner hekimler, herkesin kendi sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarının takibi konusunda uyarılarda bulundu.