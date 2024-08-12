Elazığ’da bir vatandaş, kayısı ve cevizlerine zarar veren fareyi yakalamak için tuzak kurdu. Kurduğu tuzağa yakalanan farenin bitkin düştüğünü gören çiftçi, hayvana su içirip ’herkes rızkının peşinde’ diyerek fareyi tekrar doğal ortamına bıraktı.Olay Keban ilçesi Gökbelen köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Selim Aslan, kayısı ve cevizlerine farenin dadandığını gördü. Bunun üzerine tuzak kuran Aslan, günlerce bekledikten sonra farenin tuzağa takıldığını gördü. Fareyi etkisiz hale getirmek için kurduğu tuzaktan çıkaran Aslan, bitkin düşen hayvanı etkisiz bırakmak yerine su içirdikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.Kayısı ve cevizlere farenin büyük zarar verdiğini ifade eden Aslan, ’’Fare tuzağa yakalandıktan sonra kıyamadım. Sonuçta da o da rızkının peşinde. Su içirdikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktım’’ dedi.