Malatya’da, sıcak havalarda doğadaki hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi için yaylalara sulaklar yerleştirildi.Doğanşehir Belediyesi, yaz aylarında artan hava sıcaklıklarının etkisiyle yaylada yaşayan hayvanların su ihtiyacını karşılamak için uzak mahallerdeki yayla yollarının bakımını yaparak ve sulaklar yerleştirerek hayvanların su ihtiyacını gidermesini sağladı. Doğanşehir Sürgü Mahallesi’ne 10 kilometre uzaklıkta bulunan Göktepe Yaylası, Mermerik Yaylası, Yürüksulak Yaylası ve Morpınar yaylalarının yolları yapılarak ve hayvan sulakları yerleştirildi. Ayrıca Polat Mahallesi’nin Acıpınar Yaylasında da hayvan sulakları yapıldı.Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram, “Sürgü mahallemizde 10 km uzaklıkta olan Göktepe, Mermerik, Yürüksulak, Morpınar yaylalarının yolları ve hayvan sulakları ve Polat Mahallemizde ise Acıpınar yaylasında hayvan sulakları yapıldı. Hayvan sahiplerimize hayırlı olsun” dedi.Yaylada yaşayanlar ve hayvan sahipleri ise Doğanşehir Belediyesi’nin bu projesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yayla sakinleri, sulaklar sayesinde hayvanlarının susuz kalmadan sağlıklı bir şekilde yaşayabileceğini söylediler. Mahalle muhtarları ve hayvan sahipleri, Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram’a teşekkürlerini belirttiler.