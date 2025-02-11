Diyadin İlçe Tarım Müdürlüğü, ilçe genelinde marketler ve pazar yerlerinde gıda denetim faaliyetlerini düzenli aralıklarla yürütmeye devam ediyor.Diyadin ilçesindeki süpermarketler, pazaryerlerindeki tezgâhlar ve diğer gıda satış noktaları, İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin detaylı incelemeleriyle sürekli olarak kontrol altında tutuluyor. Bunun yanı sıra, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve kalite standartlarının artırılması amacıyla organik tarım ve iyi tarım uygulamalarına yönelik denetimler de aksatılmadan gerçekleştiriliyor.Ekipler, özellikle gıda satış yerlerinde yaptıkları denetimlerde işletmelerin gerekli kayıt belgelerine sahip olup olmadığını, ürünlerin izlenebilirlik sistemine uygun bir şekilde kayıt altına alınıp alınmadığını, hijyen standartlarını ne ölçüde karşıladığını ve uygun muhafaza koşullarının sağlanıp sağlanmadığını titizlikle değerlendiriyor.