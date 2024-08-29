Aras Elektrik, saha personeline “Sanal Gerçeklik” eğitimleri aldırarak birçok farklı senaryonun simüle edildiği eğitim içerikleriyle çalışanların gelişimlerine katkı sağlıyor.TEDAŞ’ın Dijital Atölye Sistemi projesi kapsamında hazırladığı, elektrik dağıtım şebekesinin tamamının modellendiği, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, problem simülasyon sistemi, dijital deney sistemi ve etkileşimli bilgi sistemi teknolojileri kullanılarak dijital ortama aktarılan uygulama ile çalışanlar, güvenli bir ortamda pratik yaparak deneyim kazanıyor. Yaklaşık 250 farklı senaryonun bulunduğu eğitim, içerikleriyle de göz dolduruyor.Eğitim Müdürü Murat Caf, “Elektrik dağıtım sektöründe arıza, onarım ve bakım çalışmalarının sanal gerçeklik teknolojisiyle birleşerek uygulanabiliyor olması önemli bir gelişme. Sanal gerçeklikle yapılan eğitimler, personelin gerçek dünyadaki riskleri deneyimlemeden önce uygulamalı becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Özellikle elektrik dağıtım sektöründe, doğru tekniklerin ve prosedürlerin öğrenilmesi kritik önem taşıyor ve sanal gerçeklik bu süreci daha etkili hale getirmiş olacak” dedi.Projeyi, hem sektör hem de Şirket için önemli bir adım olarak gördüğünü belirten Caf, “Uygulama, sanal gerçeklik ile uyumlu kablolu ya da kablosuz VR gözlüklerde çalışıyor. Bu eğitimler için kullanılan yazılım ve donanımların, gerçekçi senaryoları ve interaktif öğrenme deneyimlerini sunabilmesi oldukça önemli. Çalışanlar, sanal ortamda farklı senaryolarla karşılaşarak pratik yapabiliyor ve bu sayede gerçek hayattaki uygulamalara daha hazır hale gelmiş oluyorlar.” ifadelerini kullandı.Personel Dijital Atölye uygulaması hem iş güvenliğini artırmaya hem de operasyonel verimliliği iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak görünüyor. İşletme Elektrik Bakım Teknisyeni Murat Şimşek, “Aldığımız bu eğitimle, gerçek hayattaki çalışmalardan oluşturulan senaryoları sanal ortamda gerçekleştirme fırsatı yakaladık. Bizim için çok farklı bir deneyimdi. Sahada yapmış olduğumuz çalışmaların üç boyutlu halini burada tecrübe etmek çok güzeldi. Özellikle yeni işe başlayan arkadaşlarımız için önemli bir eğitim olacak ve sahaya çıkmadan, simülasyon üzerinden bakım onarım çalışmalarını yaparak tecrübe kazanmış olacaklar.” dedi.TEDAŞ Dijital Atölye Sistemi Sanal Gerçeklik uygulamasında, Yüksek Gerilim (YG) yeraltı kablosu başlık yapımı, direklere inme çıkma, direk tipi trafoda YG sigorta değişimi, modüler hücre bakımı, manevralar gibi senaryolardan oluşan sanal gerçeklik çalışmaları yapılabilecek.