Kars’ın Digor ilçesinde etkili olan sağanak yağmur sele dönüştü. Bazı ev ve ahırlar sular altında kaldı.Kars’ın Digor ilçesine bağlı Varlı köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağmur ardından sel meydana geldi. Dereler taştı, ev ve ahırları su bastı.Bölgeye Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri hasar tespit çalışması başlattı. Jandarma ekipleri ise köyde güvenlik önlemleri alarak vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı. Bölgede yağmur aralıklarla devam ediyor.