Deprem bölgesi Malatya’da karavanlara her geçen gün biraz daha ilgi artıyor.6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen kentlerden biri olan Malatya’da, karavanlara her geçen gün biraz daha ilgi artıyor.Deprem başta olmak üzere çeşitli afetler sonrası oluşan dönemlerde mobil evler, karavanlar veya prefabrik yapılar önemli bir sektör haline gelirken, izole yaşam isteyenlerin ev konforunda konaklayabildiği, oturma ve yatak odalarının yanı sıra banyo ve tuvalet gibi ihtiyaçların tümüne cevap veren karavanlar yoğun talep görüyor.“Vatandaşlar betonarme evlerde yaşamaktan korkuyor”Kent merkezinde mobilyacılık ile karavan satışı yapan İbrahim Aygün bazı vatandaşların başta güvenlik olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı karavanlara yoğun ilgi gösterdiğini aktararak, ”6 Şubat depremleri sonrasında bazı vatandaşlar betonarme evlerde yaşamaktan çekiniyor. Bu noktada bir kısım vatandaşlar bir ev ortamına sahip karavanlara yöneliyor. Depremler sonrası Malatya’da karavanlara ilgi çok fazla artmış durumda” dedi.“Taleplere yetişemiyoruz”Yaklaşık 45 günde bir karavanın hazır hale getirildiğini kaydeden Aygün, "Taleplere göre bir karavanın yapım süresi değişiyor. Bir ile iki ay gibi bir süre içerisinde siparişleri teslim ediyoruz. Fiyatlarımız gayet uygun. Yoğun talepleri karşılaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.