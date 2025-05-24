Bölgedeki gazetecilerin çatı kuruluşu olan ve 46 yıllık bir geçmişe sahip Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti’nde (DAGC) görev dağılımı yapıldı.Geçtiğimiz hafta cemiyet merkezinde tek liste ile yapılan genel kurulda, Ayhan Türkez başkanlığındaki liste oybirliği ile seçilmişti. DAGC Yönetimi ilk toplantısını gerçekleştirdi ve görev dağılımı yaptı.İşte DAGC’de yeni yönetimİHA Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ayhan Türkez’in Yönetim Kurulu Başkanı olduğu DAGC’de; Pusula Gazetesi Haber Müdürü ve TSYD Erzurum Temsilcisi İrfan Tarakçıoğlu Başkan Vekili olurken, Radyo Ritim-Gazete Gürses Genel Yayın Yönetmeni ve RATEM Bölge Koordinatörü Mesut Gülrenk ile TRT Erzurum Radyosu Teknik Yönetmeni Talip Akpunar Başkan Yardımcılıklarına getirildi. Kardelen TV Genel Yönetmeni ve Türkiye Basın Federasyonu Erzurum Temsilcisi Soner İstanbullu Genel Sekreter, AA Erzurum Bölge Müdürlüğü Muhabiri Sagip Sezginer Genel Sayman oldu. TRT Erzurum Haber Müdürlüğü Kameramanı Ertaç Koçak ise Genel Sekreter Yardımcısı görevine getirildi. Erzurumpost Genel Yayın Yönetmeni ve ANKA Ajans Erzurum Temsilcisi Orhan Bozkurt DAGC Bölge Koordinatörlüğü ve İHA Erzurum Haber Müdürü Nihat Kılıçoğulları ise DAGC Kurumsal İletişim Koordinatörü olarak görev yapacak.Başkan Türkez: "Anadolu medyası kıymetlidir, güçlüdür ve kökleri sağlamdır"Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ayhan Türkez, bölgedeki gazetecilerin mesleklerini en iyi şekilde yapabilmeleri adına imkanlar oluşturmak ve kurumlarla sağlıklı iletişim kanalları oluşturma adına yola çıktıklarını belirterek, "Görev dağılımının hayırlı olmasını, güzel işlere vesile olmasını umut ediyoruz. İnşallah imkanlarımız ve gücümüz nispetinde mesleki dayanışmayı esas alan, meslektaşlarımızın karşılaştıkları sorunları çözebilme adına adımlar atan bir ekip oluşturduk. Bizim en büyük gayelerimizden birisi de; bu mesleğe ömrünü vermiş büyüklerimize vefa göstermek ve bu değerli mesleği kendine gelecek olarak seçmiş genç arkadaşlarımıza sahip çıkmak olacaktır. Anadolu medyası kıymetlidir, güçlüdür ve kökleri sağlamdır. Bu anlamda mesleki güçbirliği yapmanın hem şehirlerimize hem bölgemize hem de ülkemize değer katacağı inancındayız. Gazetecilik mesleğinin tertemiz vicdanını taşıyan meslektaşlarımızın temsilcisi olmak, misyonumuzun ve vizyonumuzun vazgeçilmezi olacaktır. " şeklinde konuştu.