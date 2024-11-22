Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda liseler ve ortaokullar arası münazara etkinliği gerçekleştirildi.Öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, kendini ifade etme, tez üretme ve tez çürütme gibi becerilerini geliştirmelerini hedefleyen etkinlik, öğretmenlerin ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Yapılan münazarada lise grubu öğrencileri “Avrupa Birliği’ne girilmelidir. / Avrupa Birliği’ne girilmemelidir.” tezini tartışırken ortaokul grubu öğrencileri “Sosyal medya kullanımı faydalıdır. / Sosyal medya kullanımı faydalı değildir.” tezini tartıştılar. Jüri münazarayı, “Konuyu hâkimiyet, vurgu ve tonlama ile örneklerle ikna yeteneği, beden dilini doğru ve etkili kullanma” gibi başlıklar altında değerlendirdi. Değerlendirme sonucunda ise “Avrupa Birliği’ne girilmelidir.” tezini savunan grup ile “Sosyal medya kullanımı faydalı değildir.” tezini savunan öğrenciler birinci oldular.