Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde çiftçiler, yeni destekleme modeli hakkında bilgilendirildi.Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Dönem Destekleme Modeli çiftçi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Düzenlenen yoğun katılımlı toplantıyla, yeni destekleme modeli hakkında yöre çiftçileri bilgilendirildi. Toplantıda mazot-gübre desteklemelerinin kaldırılmış olduğu bilgisinin asılsız olduğunun altı çizilirken, yeni destekleme modeli ile üreticilerin daha etkin bir biçimde destekleneceği, detaylarıyla katılımcılara aktarıldı.Toplantıya Tunceli İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Vedat Gültekin, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuzhan Aslan, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mithat Büyük, Hayvansal Üretim Şube Müdürü Barış Kurşun, Ziraat Odası Başkan Vekili Hilmi Akgünlü, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda üretici katıldı.