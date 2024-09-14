Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 23 çiftçiye yüzde 75 hibeli sertifikalı mercimek tohumu dağıtıldı.Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, Tarım Alanlarının Kullanımının Artırılması Projesi çerçevesinde mercimek üretim alanlarının artırılmasına yönelik olarak, çiftçilere yüzde 75 hibeli sertifikalı tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Proje kapsamında, 23 üreticiye 16 ton 850 kilogram, yüzde 75 hibeli sertifikalı mercimek tohumu dağıtımı yapıldı.Tohum dağıtım programına üreticilerle birlikte, Tunceli İl Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Vedat Gültekin, Çemişgezek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Oğuzhan Aslan, Bitkisel Üretim Şube Müdürü Mithat Büyük, Hayvansal Üretim Şube Müdürü Barış Kurşun’da katıldı.