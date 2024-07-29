Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi’nin yapım çalışmaları sürüyor.DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz ile birlikte şantiyeyi gezen Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, “Bu güzel vizyon projemizle Erzurum’umuzun cazibe merkezi olmasını hedefliyoruz” dedi.700 bin metrekare alana sahip olan Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi’nde 100 bin metrekare gölet alanı, 300 bin metrekare de yeşil alan bulunuyor. Engelli Yaşam Merkezi, Geleneksel Türk Oyunları alanları, buz pateni pisti, iskele, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, meydan, macera parkı, voleybol, basketbol ve tenis sahaları, kafeler ve restoranların yer alacağı Bilim, Doğa, Müze ve Eğitim Parkı Projesi’nin iki yılda tamamlanması planlanıyor.