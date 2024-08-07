Van’ın Özalp ilçesinde bulunan ve bu yıl kurumayan Akgöl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.Özalp ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan, 407 hektar alanı kaplayan ve kuş cenneti olarak adlandırılan Akgöl, yağışlar sayesinde bu yıl kurumadı. Özellikle 2021 yılında kuraklığın etkili olduğu bölgede kar ve yağmur suları ile beslenen Akgöl Mayıs ayı ortalarında kurumuştu. Bu yıl Mart ve Nisan ayında yağış oranının yüksek olmasıyla Akgöl eski ihtişamlı günlerine geri döndü. Suyun bol olduğu gölde birçok kuş türüne ev sahipliği yapmaya başladı. Akgöl, bulunduğu ekolojik ortamdaki canlılar için önemli olmasının yanı sıra Urmiye Gölü ile Erçek Gölü arasındaki kuş göç yolları için önemli bir konaklama, beslenme ve üreme istasyonu. Bu yüzden Akgöl’ün korunarak gelecek nesillere bırakılması önem taşıyor."Van Gölü havzası bu sene son 23 yılın en fazla yağışını aldı"Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Bu sene 23 yılın en fazla yağışını aldığı için sulak alanlarımız canlandı. Sulak alanlar tabiatın rahimleridir. Burada yaban hayvanlarının yaşam alanı için yaban hayvanlarının olmazsa olmazlarından biridir sulak alanlar. Ülkemizin üçte bir sulak alanı Van Gölü havzasında bulunmakta. Geçmiş yıllarda küresel ısınmanın ve iklimdeki kuraklık nedeniyle birçok sulak alan yok olmak üzereydi. Geçmiş yıllarda sulak alanlarımız hemen Temmuz’un başına kuruyordu. Bu da yaban hayvanlarını etkilemekteydi. Özellikle kuşları. Ama bu sene son 23 yılın en fazla yağış alan baharını yaşamamız vesilesiyle bunda en çok görebileceğimizi sulak alanlardan birisi de Akgöldü. Akgöl geçtiğimiz yıllarda Temmuz’un sonuna varmadan kuruyordu. Hiç su kalmadan Akgöl’ün her tarafını yürüyerek değil vasıtalarla beraber geçebiliyorduk. Ama bu sene Ağustos ayına gelmemize rağmen sulak alanlara halen su var. Yaban hayvanları hala orada yaşamını sürdürmekte. Kuşlar yaşamını sürdürmekte. Eğer böyle giderse sonbahar yağışlarıyla beraber belki bu sene Akgöl hiç kurumadan gelecek bahara tekrar canlanarak devam edecek. Tabi bu sulak alanlardaki suyun çekilmemesi, bütün ekolojik dengeyi etkilemekte ve yaban hayvanlarının Van Gölü havzasında tercihini de artırmakta. Sulak alanları biz korursak, kuruduğu zamanda tekrar oraya işgal etmezsek amacı dışında kullanmayıp korursak ileriki sezonlara iklimin değişmesine bağlı olarak tekrar canlanırlar” şeklinde konuştu.