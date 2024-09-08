Kars’ta ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi Benliahmet Tren İstasyonu’ndan eylül güzelliği, sararan tarım arazilerinin arasından 20 bin çam ağacı havadan görüntülendi.Kars’ın Selim ilçesinde bundan tam 56 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda çalışan işçiler tarafından ağaçlandırılan ve yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen Benliahmet Tren İstasyonu sonbaharda görenleri mest ediyor.Demirden İpek Yolu Bakü-Tiflis-Kars ve Doğu Ekspresi güzergahında bulunan vaha, Kars turizmine de katkı sağlıyor. Çam ağaçlarının arasındaki tarihi kule, eski istasyon binası ve taş evler, görenlerin de ilgisini çekiyor.TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu’daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam ağacı 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünüyor. Çam ağaçlarının yeşili, tarım arazilerinin kahverengi ve sarı renkleriyle birleşmesiyle ortaya çıkan kartpostallık görüntüler dronla kaydedildi.