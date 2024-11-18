Erzincan’da yaban hayvanlarının türü ve popülasyonunun tespiti amacıyla kurulan fotokapanla boz ayı görüntülendi.Özellikle av ve yaban hayvanlarının daha fazla çeşitlilik gösterdiği alanlarla bulunan fotokapanlar belirli aralıklarla kontrol edilip çekmiş olduğu fotoğraf ve videolar tür izleme çalışmalarında kullanılıyor. Kemaliye ilçesinde arazide kurulan fotokapana gece saatlerinde boz ayının görüntüsü yansıdı. Ayının gece saatlerinde yiyecek aradığı gözlendi.Fotokapanlarla hem yaban hayatı izleniyor hem de kaçak avcılığın önüne geçilmesi hedefleniyor.