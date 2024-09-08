Elazığ’ın depreme dayanıklı modern yapı stoğuna kavuşması içim Akpınar, Nailbey, Çarşı ve Sarayatik Mahallelerinde belirlenen adalar için vatandaşların taleplerini toplayacak olan Bosna Hersek Bulvarı Kentsel Dönüşüm Ofisi, hizmete başlayacak.Depreme dayanıklı modern konutlarla vatandaşların yaşam kalitesine güven ve konfor kazandırma hedefi ile kentsel dönüşüm çalışmalarına devam eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın talimatları ile Bosna Hersek Bulvarı’nda Kentsel Dönüşüm Ofisi hizmete açılacak. Nailbey Mahallesi’nde vatandaşların taleplerini almaya başlayan Kentsel Dönüşüm Ofisi’nin ardından İstasyon Caddesi Bosna Hersek Bulvarı’nda da hizmet verecek olan Kentsel Dönüşüm Ofisi, 9 Eylül Pazartesi günü açılacak. Hafta içi her gün saat 08.30’dan saat 16.30’a kadar belirlenen adalarda gerçekleşmesi hedeflenen kentsel dönüşüm çalışmaları doğrultusunda vatandaşların ön taleplerini toplayacak olan Kentsel Dönüşüm Ofisi, uzman personeli ile kentsel dönüşüme ilişkin soru ve talepleri yerinde cevaplayacak.Vatandaşları kentsel dönüşüm süreci ve bu süreçteki hakları hakkında bilgilendirerek imar haklarına ilişkin teknik bilgilerin verileceği Kentsel Dönüşüm Ofisi, İstasyon Caddesi Atatürk İlkokulu üstünde hizmet verecek. Elazığ Belediyesi tarafından talepler, Akpınar Mahallesi 482 ada, Akpınar Mahallesi 12 ada, Akpınar Mahallesi 11 ada, Akpınar Mahallesi 7-10 ada, Akpınar Mahallesi 8-9 ada, Nailbey Mahallesi 54-492 ada, Çarşı Mahallesi 387 ada, Çarşı Mahallesi 22-23 ada, Sarayatik Mahallesi 20-21 ada için toplanacağı bildirildi.