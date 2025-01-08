Bitlis’te kar yağışının ardından etkili olan sisten dolayı adeta göz gözü görmez hale geldi.Özellikle Bitlis-Tatvan ve Bitlis-Güroymak ilçeleri arasında yaşanan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düşerken, yetkililer sürücülerin dikkatli olmaları hususunda uyarılarda bulundu. Hava sıcaklığının gündüz eksi 5, gece ise eksi 10 dereceye kadar düşmesi de yollarda zaman zaman buzlanmalara neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, sürücülere takip mesafesine ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri uyarısında bulundu.Vatandaşlar, yol kenarında bulunan ağaçların kırağı tutmasından dolayı araçlarından inerek manzaranın tadını çıkardı.