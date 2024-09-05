Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü ve paydaş kurumlar tarafından Türkiye’nin en büyük feribotlarıyla yapılan deprem tatbikatı nefesleri kesti.Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü organizesinde, Bitlis Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), emniyet, jandarma, Feribot İşletme Müdürlüğü, deniz polis ve sahil güvenlik ekiplerinin de katıldığı tatbikat yaklaşık 5 saat sürdü. Senaryo gereği Muş’un Varto ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle yaralılar ve Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesindeki hastalar Sultan Alpaslan isimli feribotla Van’a sevk edildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çağrı merkezine gelen deprem ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Varto’da meydana gelen depremden Bitlis’teki hastanelerde etkilenirken yaralılar ve hastanede bulunan hastalar önce kurulan sahra hastanelerine buradan da Van’a sevk edildi. Yine senaryo gereği Tatvan-Van karayolu üzerinde bulunan Kuskunkıran tünelinin zarar görmesinden dolayı yaralılar ve hastalar feribota aktarıldı. Van’a doğru yola çıkan feribot yolda Ahlat’tan getirilen yaralıyı almak için harekete geçti. Van Gölü’ne indirilen filikalarla Sahil Güvenlik Komutanlığı botundaki yaralı alınarak feribota çekildi. Tatbikat yaklaşık 5 saat sonra tamamlandı. Tatbikata 97 personel, 19 araç, 4 bot ve 1 feribot katıldı."Türkiye’de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 fay hattı bulunmaktadır"Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Bitlis İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından gönüllülerin daha iyi eğitim almaları konusunda böyle bir tatbikat düzenlediklerini ifade ederek, “Bilindiği üzere ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depremini yaşadık. Bu deprem UMKE ve AFAD gönüllülerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. İlimizde 96 olan UMKE sayısını 117’ye yükselttik. Bu vesileyle gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türkiye’de 45 ilde 5,5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 fay hattı bulunmaktadır. Bitlis, bunlardan Doğu Anadolu-Kuzey Anadolu fay hattının kesim noktasında yer almaktadır. Bu açıdan ilimiz Bitlis’te deprem bölgesinde büyük risk altındadır. Bu gerçekleştirdiğimiz tatbikatta feribotla hasta transfer senaryosu gerçekleştirdik. Özellikle bunu gerçekleştirmemizin nedeni ilimizin Van Gölü’ne en uzun sahili olan il olması, ayrıca malumunuz deprem döneminde aynı ilde faaliyet göstermek değil de, Türkiye’nin batısında, İstanbul’da, Antalya’da, Mersin’de, Aydın’da diğer illerde gerçekleşen depremlere de ilimizden UMKE gönüllülerini gönderiyoruz. Yine Yurt dışında Filistin gibi bölgelerde de halkın tahliyesini gemilerle özellikle yapıldığına son dönemlerde şahit olduk. Bunun yanında yeni aramıza katılan 117 UMKE gönüllülerimizin de bu tecrübeyi edinmesini, bu tatbikatla aldıkları eğitimin daha da gelişmesini sağladık. Senaryo gereği Muş’un Varto ilçesinde 6,9 büyüklüğünde meydana gelen depremden bölgedeki illerde etkilendi. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesinin bir bölümü de depremden etkilendi. Deprem sonrası UMKE ve AFAD ekipleri hastaneye giderek hastane bahçesinde sahra çadırı kurup, mahsur kalan yaralıları sahra çadırına getirdi. Ekipler, sonra da daha güvenli olan Van iline sevki için hazırlık yaptı. Ancak yolların tahrip olduğu belirtilerek hastalar Van Gölü üzerindeki feribotla götürüldü. Yaralılar, feribotta oluşturulan sahra hastanesine getirilirken, burada tedavi edilerek yola çıkıldı. Ahlat’ta bulunan bir yaralı da Sahil Güvenlik botu ile Van Gölü ortasında feribota sevk edildi” diye konuştu.