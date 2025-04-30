Bitlis Valisi Ahmet Karakaya başkanlığında 2025 Yılı 2. Dönem Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.Bitlis Valiliği toplantı salonunda düzenlenen koordinasyon toplantısında konuşan Vali Ahmet Karakaya, "İlimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayabilecek projeleri değerlendirecek ve bu projelerin gerçekleştirilmesinde muhtemel sorunları ele alacağız birlikte. Ayrıca kamu yatırımlarının etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için gerekli olan koordinasyonu sağlamak en önemli gündem maddesi olacak. Bildiğiniz üzere içinde bulunduğumuz dönem kamu yatırımlarının sahadaki çalışmalarının başladığı bir dönem. Yani nisan bitiyor, mayıs ayı itibariyle iş sezonu dediğimiz dönemin başladığı bir zaman dilimindeyiz. Bu nedenle kurumlarımızın yöneticileri ve personeli ile birlikte en üst seviyede motivasyon ve çalışmalarımıza devam etmek durumundayız" dedi.Vali Karakaya, kış aylarında daha çok bütün kurumların, yatırımcı kuruluşların planlamalarını yaptıklarını ve sahada bunların daha görünür olduğunu müşahede edecekleri bir zaman dilimine girdiklerini ifade ederek, "2025 yılı hedeflerimiz ve önceliklerimize baktığımızda, 2025 yılı sürdürülebilir kalkınması için atılacak adımların hız kazanacağı bir yıl olacak inşallah. Aşağıda detaylarını arz edeceğimiz projeler ilimizde ekonomik, sosyal gelişimini daha da ileriye götürecek projeler. Ulaşım, altyapısının güçlendirilmesi, karayolu, daraltıcı projelerinin hızla tamamlanması ve mevcut yolların bakımlarının bitirilmesi önceliğimizdir. Özellikle Bitlis-Tatvan karayolunun standartların geliştirilmesi, bölgesel ticareti canlandıracaktır. Bu arada Tatvan çevre yolu olarak bilinen ancak aslında Van-Diyarbakır karayolunda çevre yolu olarak adlandırabileceğimiz bir yolumuz. Karayolları tarafından Ulaştırma Bakanlığı tarafından inşallah güzel haberleri alacağız. Kentsel dönüşüm ve çevre düzenlemeleri, kentsel dönüşüm projeleri ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesini arttıracak adımları inşallah birlikte atacağız" ifadelerini kullandı.Karakaya, kamu kaynaklarının amacına uygun olarak etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, kamusal harcamalarında tasarruf tedbirlerine azami düzeylere riayet edilmesi konularında tüm kurumların hassasiyet göstermesi gerektiğini de ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Sanayi ve tarımda katma değer üreten projeler, elimizdeki sanayi altyapısını güçlendirmek ve tarım sağlık ürünlerinin işlenmesini sağlayacak tesisleri faaliyete geçirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır. Kamu projelerinin hayata geçirilmesinde tasarruf tedbirleri sebebiyle bazen kaynakların istediğimiz yoğunlukta olmaması, arazi temini veya bürokratik prosedürlerin getirdiği bazı sorunlarla zaman zaman bütün kamu kurumlarımız karşılaşıyor. Bazen özel sektör yetkilileriyle de karşılaşıyoruz. Bütün bu sorunları koordinasyonla aşmak durumundayız. Bu tür engelleri de aşmak için etkin bir işbirliği, çözüm odaklı bir yaklaşım hep birlikte benimsemek durumundayız."Vali Karakaya, kurum amirlerine de seslenerek, "Bütün kurumlarımızın, kaymakamlarımızın, belediyelerimizin, bölge ve il müdürlüklerimizin rutin bir gündemi var. Herkesin kendine yönelik has bir iş takvimi mutlaka var. Bunda hiçbir şüphemiz yok. Herkes elinden geleni yapıyor. Ancak biz hem rutin işlerimizi en güzel şekilde yapmalıyız, hem de bütün kurumların devletimiz adına, vatandaşımıza dokunan nitelikli projelerle de her senede birkaç projeyle de bir fark ortaya koymasını bekliyoruz. Yani bu örnek projeleri, görüntülerimizi özellikle artırmak suç değil. Bütün kurumlarımıza söylüyorum. Bitlis’e uygun neresi var diyelim. Rize’de güzel bir proje duyduk bir kurumumuz. Güzel bir şey, bize uyarın diye düşünüyoruz. Burada da şekillendirilip, burada da tatbik edebiliriz. Ya da kendimiz düşünerek başka projeler ortaya koyabiliriz. Bu rutin gündelik işlerimizi mutlaka iyi şekilde yapmamız gerekiyor. Ama ona ek olarak kurumlarımızın bir ileri adım daha atmasını bekliyoruz" dedi.Program, yatırımcı bölge ve il müdürlerinin faaliyetleri ile ilgili sunumlarının ardından sona erdi.