Bitlis’te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 165 köy yolundan 107’si tekrar ulaşıma açıldı.Kent merkezinde 16 santimetreye ulaşan kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 35 santimetreyi buldu. Kar yağışından dolayı kapanan 165 köy yolundan 107’si, yürütülen çalışmalar neticesinde yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı olan 58 köy yolunda ise ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.Öte yandan kar yağışının hafta başında da etkili olacağını ve ardından soğuk havaların yaşanacağını tahmin ettiklerini belirten yetkililer, özellikle yağışlı havalarda sürücülerin dikkatli olmalarını istedi.