Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan’da bulunan Mesirtepe Üs Bölgesinde güvenlik güçleri ile bir araya geldi.Vali Karakaya, bazı köylere ziyaretler gerçekleştirerek vatandaşlarla bir süre sohbet ederek talep ve isteklerini dinledi. Daha sonra güvenlik ve yol emniyetinin sağlanması amacıyla 1840 metre rakımda bulunan üs bölgesinde jandarma komandolar ve güvenlik korucularıyla bir araya gelen Vali Karakaya, bölgede görevli komutanlardan yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgi aldı.Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için fedakarca görev yapan kahraman jandarmalarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Karakaya, devletin ve milletin nezdinde güvenlik güçlerinin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyerek başarılar diledi.