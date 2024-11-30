Bitlis-Güroymak kara yolunda sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili olmaya başladı.Son birkaç gündür soğuk havanın etkisi altına giren Bitlis’te sis etkili oluyor. Bitlis Rahva mevkiinden başlayarak Muş Ovası’na kadar devam eden sis, sürücüler için zor anlar yaşatıyor. Görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düşerken, araçlar siste ilerlemekte güçlük çekiyor. Sis nedeniyle trafik akışında yavaşlamalar yaşanırken, sürücülere kazaların önlenmesi adına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu. Güroymak ilçe merkezinde de yoğun şekilde etkili olan siste evler adeta kayboldu.Yoğun siste ilerlemekte zorluk yaşadıklarını belirten sürücülerden Mehmet Okay, görüş mesafesinin yer yer sıfırlandığını ifade etti.