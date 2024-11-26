Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki kar tatili bir gün daha uzatılırken, Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Devam eden olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma nedeniyle oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla; Yedisu ilçemizde her seviyedeki tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında; Adaklı ilçemizde ise taşımalı eğitim ile okullara erişimi sağlanan öğrencilerimiz için 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Adı geçen ilçelerimizde kamuda çalışan engelli ve hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır” denildi.