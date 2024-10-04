Bingöl’ün Adaklı ilçesinde bulunan Yusuf Harputi Türbesinin çevre düzenlemesi, kaymakamlık tarafından yapıldı.Adaklı Kaymakamlığı tarafından yürütülen çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, Yusuf Harputi Türbesinin çevresine parke taşı döşemesi ve çeşme yapımı tamamlandı. Daha önce türbenin restorasyon çalışmalarının da yakın zamanda bitmesine ek olarak bu düzenlemelerle türbe alanı daha kullanışlı bir görünüme kavuştu. Çalışmaların, bölgenin tarihi ve kültürel değerlerini koruma amacıyla titizlikle yürütüldüğü belirtilirken, ilçedeki diğer tarihi ve kültürel alanlarda da benzer düzenlemelerin yapılacağı vurgulandı.