Bingöl’de etkili olan bölgesel kuvvetli sağanak ve dolu yağışı, ekili olan sebze ile meyve fidelerine zarar verdi. 100 dönümlük alanda ekim yapan çiftçi, bu yılki emeklerinin gittiğini söyledi.Bingöl’de iki gündür yer yer etkili olan sağanak yağış, bugün bölgesel olarak etkisini sürdürdü. Merkez Ekinyolu Mahallesi’nde etkili olan bölgesel sağanak ve dolu yağışı, bahçelere zarar verdi.Ekinyolu Mahallesi kervansaray bölgesinde 100 dönümlük alana sebze ve meyve eken çiftçi Halim Akgök (72), bu yılki emeklerinin dolu yağışıyla beraber gittiğini söyledi.Yarım asırdır bu işi yaparak geçimini yaptığını belirten çiftçi Akgök, “Karpuz, kavun, domates, biber, salatalık hepsi vardı. 100 dönümden fazladır aslında, benim ektiğim 100 dönüme yakındır. Dolu mahvetti. 1 saate yakın yağış vardı, dolu vardı. Sadece bu mevkilerde yağdı. Bence kökleri de gitti. Ben şu anda umudumu kestim. Bu yılki emeklerimiz belki de gitti ne yapalım Allah’ın emridir” dedi.