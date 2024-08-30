Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl’de de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Bingöl’de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, MSB Askeralma Genel Müdürü Tümgeneral Hurşit Ağırcan, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, jandarma, emniyet personeli, gazi ve şehit aileleriyle vatandaşlar katıldı.Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından, Atatürk Anıtı’na Valilik ve Bingöl Belediyesi çelenkleri sunuldu. Günün anlam ve önemine binaen yapılan konuşmanın ardından İstiklal Marşı okunarak saygı duruşunda bulunuldu.