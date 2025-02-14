Bingöl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, eşi ile birlikte, 2022’de şehit olan polis memuru Birol İli’nin anaokuluna giden çocuğuna sürpriz yapıp pasta kesti.Bingöl İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı ve eşi Nurcan Kalaycı, 2022’de şehit olan, Özel Hareket Şube Müdürlüğünde görevli şehit polis memuru Birol İli’nin eşi Merve İli ve oğlu Metehan’a sürpriz yaptı. Kalaycı, eşi ve farklı birimlerdeki personelle Metehan’ın okuluna gidip pasta kesti. Okulda bulunan çocuklara da çeşitli hediyeler veren Kalaycı ile beraberindekiler, keyifli vakit geçirdi. Kalaycı ve eşi, kar yağışını değerlendirerek Metehan ile kar topu oynadı. Etkinlik sonunda Merve İli ve oğlu Metehan İli, İl Emniyet Müdürlüğünde Kalaycı tarafından ağırlandı.