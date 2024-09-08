Bünyesindeki Astronomi Havacılık ve Uzay, Doğa Bilimleri ve Akıllı Tarım Atölyesi gibi birçok programla dikkat çeken Bilim Erzurum, yaz tatilinde çocukların gözdesi haline geldi.Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bilim Erzurum, Türkiye’nin daha iyi bir dünya için sözünü ve sesini yükseltebilmesi, ekonomik ve insani açıdan gelişmiş toplumlar arasında yer alması için milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesinin kaçınılmaz olduğuna inanan genç girişimciler için imkan sağlıyor. Çocuklar burada bir yanda atölyelerde yeteneklerini geliştirip dünyayı keşfederken bir yandan da eğleniyor, gönüllerince vakit geçiriyor. Bilim Erzurum Eğitmeni Abdulkadir Sümbül, yaz okulu etkinliklerinin beklenildiğinden çok fazla talep gördüğünü belirterek, "Atölyelerimizde titizlikle ve en güzel şekilde eğitimler veriliyor. Çocuklarımıza başlayacakları okullarına en iyi şekilde hazırlamayı da hedefliyoruz" dedi.Bilim Erzurum’da yürütülen proje ve çalışmalarla, Türkiye’nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesine yönelik katkı sağlamayı hedefliyor. Erzurum Bilim kapsamında; Astronomi, Havacılık ve Uzay Atölyesi, Teknoloji Atölyesi, Matematik Atölyesi, Doğa Bilimleri Atölyesi (Fizik, Kimya, Biyoloji), Tasarım Atölyesi, Girişim Atölyesi ve Akıllı Tarım Atölyesi olmak üzere toplam yedi farklı alanda ilkokul ve ortaokul çağındaki öğrencilere özgün içeriğiyle uygulamalı atölye eğitimleri veriliyor.