Belçika doğumlu Türk vatandaşı Meltem Dugru, binlerce kilometre uzaklıktan geldiği Türkiye’de Artos, Nemrut, Süphan ve Ağrı dağlarına tırmanış yaparken, Nemrut’un ayılarına da yiyecek verdi.Belçika doğumlu Türk vatandaşı Meltem Dugru, Van Gölü Havzası’ndaki dağları ve doğa güzellikleri gezmek üzere Türkiye’ye geldi. Van’da Yusuf İpin’in rehberliğinde ilk olarak Artos ve Nemrut dağlarına tırmanış yapan Dugru, daha sonra Nevrut Krater Gölü’ne indi. Gölün etrafındaki ayılara yiyecek veren Dugru, ardından Süphan Dağı’na zirve yaptı. Son olarak Ağrı Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştiren Dugru, “Bu güzellikler Türkiye’nin mirasıdır. Bu emanete sahip çıkmak lazım” dedi.