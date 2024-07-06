Battalgazi Belediyesi, deprem nedeniyle ağır hasar alan binaların kömürlük ve depolarının yıkımını gerçekleştirdi.Battalgazi ilçesinde, deprem nedeniyle ağır hasar alan binaların yıkım süreci devam ederken, yıkım esnasında yıkılmayan kömürlük ve depoların da yıkımı gerçekleştirildi. Yıkımın devam ettiği Ataköy mahallesinde mahalle muhtarı Elif Yemici çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ve Battalgazi Belediyesi’ne teşekkürlerini sunarak şunları söyledi:"Öncelikle Battalgazi Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’a, Fen İşleri Müdürümüz Engin Pepeler’e ve Battalgazi Fen İşleri çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahallemizde ağır hasarlı binalar vardı. Onlar yıkıldı. Ama bu kömürlükler metruk olarak kaldı. Bende Battalgazi Belediyesi’ne dilekçe verdim. Sayın Başkanımızla görüştüm. Bizi kırmadılar ve geldiler, bu çalışmayı yapıyorlar. Çünkü bu kömürlüklerin içinde uyuşturucu başta olmak üzere birçok uygunsuz durumlar oluyordu. Bizi bu dertten kurtardıkları için Battalgazi Belediyesine çok teşekkür ediyorum."Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürü Engin Pepeler, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Pepeler, yaptığı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından daha önce yıkılan binaların kömürlükleri yıkım esnasında yıkılmamıştı. Sayın Valimizin mahalle muhtarları ile yaptığı toplantıda, Sayın Başkanımız da oraya iştirak etmişlerdi. Vali Bey bu toplantıda yıkılmayan kömürlüklerin belediye marifetiyle yıkılması hususunda bizlere talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda muhtarlarımızdan aldığımız dilekçelere istinaden yıkılan binaların yıkılmayan deposu, kömürlüğü dediğimiz kısımlarının yıkım işlemlerine başladık. Yıkım sonrasında ise araziyi düzenleyerek muhtarlara teslim ediyoruz” dedi.Bu kapsamda Ataköy, Ferhadiye, Zafer ve Üçbağlar mahallelerinde kömürlüklerin yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Pepeler, çalışmaların titizlikle sürdüğünü ifade etti. Pepeler, “Şimdiye kadar 3-4 mahallede bu işlemleri tamamladık. Önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de benzer çalışmalarımıza devam edeceğiz. Amacımız, depremin oluştuğu tahribatı en kısa sürede ortadan kaldırarak, mahalle sakinlerine temiz ve güvenli bir ortam sunmaktır” diye konuştu.