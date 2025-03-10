Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki fırın denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yıl boyunca düzenli olarak yapılan bu denetimler, Ramazan ayı dolayısıyla yoğunlaştırıldı.Denetimlerde ekipler, fırınların hijyen kurallarına uygunluğunu, ekmek gramajlarını, iş yeri ruhsatlarını ve çalışanların sağlık durumlarını titizlikle inceliyor. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, kurallara uygun üretim yapan esnafa teşekkür ediliyor.Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürü İsmet Biradlı, fırın denetimleriyle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirtti. Biradlı, özellikle Ramazan ayında ekmek ve pide üretimi yapan işletmelerin daha sıkı denetlendiğini vurgulayarak, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla yıl boyunca düzenli olarak yaptığımız denetimleri, Ramazan ayında daha da sıklaştırdık. Hijyen, gramaj ve ruhsat denetimlerimizi titizlikle sürdürüyoruz. Kurallara uygun üretim yapan işletmelere teşekkür ederken, eksiklik tespit ettiğimiz yerlerde gerekli uyarıları yapıyor ve yasal işlemleri başlatıyoruz. Vatandaşlarımızın herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda belediyemize bildirimde bulunmalarını rica ediyoruz" dedi.Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma ve güvenli gıda tüketimini sağlama amacıyla fırın denetimlerini yıl boyunca aralıksız sürdüreceğini belirtti.