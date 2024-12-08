Malatya’nın Battalgazi ilçesinde sulama suyu alanlarında devam eden ve planlanan projeleri, yetkililerin de katılımı ile düzenlenen kapsamlı bir toplantı ile masaya yatırıldı.Malatya’da Battalgazi ilçesindeki tarımsal sulama ihtiyacını karşılayacak olan sulama suyu projelerinin son durumu ve yapılacak yeni yatırımların ele alındığı toplantıya mahalle muhtarları ve yöre halkı katıldı. Toplantıya AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, DSİ Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Bölge Müdür Yardımcısı Ercan Gerçek, DSİ Şube Müdürü Aytaç Sucu, AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya ile diğer yetkililer de katıldı.Sulama barajlarının son durumunun masaya yatırıldığı toplantının açılışında söz alan Mehmet Nuri Alan, ilçedeki boşa akan su kaynakların baraj ve gölet yapılarak tarımsal arazilerin daha verimli hale getirilmesi adına çalışmalar yapıldığına dikkat çekti. Su olmayan yerde hayat ve refahın olmayacağını ifade eden Alan, şuanda devam eden projeler ve yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler verdi. Bu baraj ve göletlerinde biran önce yatırım programına alınarak hayata geçirilmesi ile Battalgazi’deki sulama ihtiyacının karşılanacağını belirten Alan, bu süreçte kendilerine yardımcı olan DSİ yetkililerine teşekkür etti.DSİ Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı ise Battalgazi ilçesindeki projelere ilişkin katılımcılara bilgiler verdi. Yenice Barajı, Beypınarı, Şilan Barajı gibi önemli projeler hakkında bilgiler veren Şamcı, Beypınarı’nın proje aşamasında olduğunu ve bunu 2025’de bitirip 2026’da yatırım programına almak istediklerini söyledi.Şilan Barajı yapılması noktasında da arazi de ön önceleme çalışmalarının sürdüğünü aktaran Şamcı, buranın da 2026 yılının ilk altı ayında planlama ihalesinin yapılmasının hedeflendiğini dile getirdi. Yaşanan 6 şubat depremlerinde bölgedeki hiçbir barajda çökme ve yıkılmanın olmadığını da belirten Bölge Müdürü Şamcı, bu nedenle yapılacak yeni projelerde de sağlamlık açısından gerekli tüm önlemleri aldıklarını söyledi.Daha sonra söz alan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de DSİ’nin mümkün olduğu kadar tüm tarım arazilerinin sulanması noktasında gayret gösterdiğini ifade etti. Devam eden projelerle ilgili de konuşan Tüfenkci, özellikle bu projelerin yatırım programına alınması noktasında konunun yakın takipçisi olacaklarını dile getirdi.AK Parti hükümetleri döneminde tarımsal projelere çok ciddi destekler verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini ifade eden Tüfenkci, “Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetinde Malatya’ya ciddi yatırımlar yapıldı. 6 Şubat 2023’de büyük bir deprem geçirdik. Binlerce yeni konut yapılıyor. Bu konutların tamamının içme suyu alt yapısı DSİ tarafından yapılıyor. Yine kentin içme suyu alt yapısının tamamının da yenileme çalışması yapılacak. 2025 yılı içerisinde biz burayı bitirip sağlıklı içme suyunu tekrar kazanacağız. Tüm projelerin yakından takip ediyoruz” diye konuştu.