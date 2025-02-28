Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, Oltu İlçesi’nde 2024-2025 eğitim öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında ve ortaokullarda başarılı olan 6 öğrenci ile öğretmenlerini ile yemek programında bir araya geldi.Öğrenciler, Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cüneyt Kazdal, Oltu Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ve Oltu Milli Eğitim Şube Müdürü Zeynep Korkmaz’ın da katıldığı yemek programında buluştular.Yemek sırasında Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, başarılı öğrencilere akıllı saat hediye etti.Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçükbekir, öğrencilere başarılarından dolayı tebriklerini ileterek, her zaman destekçileri olacaklarını belirtti. Başarılı öğrenciler ve öğretmenlerine duyduğu takdiri dile getiren Küçükbekir, gençlerin gelecekteki başarılarının teminatı olduğunu vurguladı.