Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, ilçe genelinde özellikle alt yapı ve çevre düzenlemesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ediyor.Yakutiye Belediyesi olarak hizmetlere hız kesmeden devam ettiklerini anlatan Başkan Uçar, "Asfalt, kaldırım, çevre düzenlemesi, park bahçe ve peyzaj çalışmalarımızı ilçemizin birçok noktasında sürdürüyoruz. Her şey Yakutiye için. Hedefimiz ve hesabımız halka hizmettir. Erzurum’un tarihi yüzü Yakutiyemize hizmetkâr olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, kadim şehrimiz Erzurum’a var gücümüzle hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yakutiye’mizde belediyemizce yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek hemşerilerimizle istişarelerde bulunduk. Yakutiye’de durmak yok yola devam.” şeklinde konuştu.